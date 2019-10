Credite de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete

Politistii din Capitala fac, marti, 44 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova si Giurgiu, intr-un dosar de inselaciune, fals in declaratii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut credite bancare pe baza unor documente false.