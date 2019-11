'Creierul' asasinarii jurnalistei de investigatii malteze Daphne Caruana Galizia a fost gratiat

Un bărbat care susţine că ştie cine este ''creierul'' asasinării jurnalistei de investigaţii malteze Daphne Caruana Galizia a fost graţiat luni, transmite politico.eu, potrivit Agerpres.

Guvernul maltez a anunţat într-o declaraţie că Melvin Theuma - descris drept un "intermediar'' în presa locală - a fost graţiat, astfel că ''el poate depune mărturie în legătură cu faptele'' petrecute.Graţierea este extinsă la ''alte infracţiuni în care se presupune că Theuma ar fi putut fi implicat, dar poate fi retrasă dacă el nu respectă condiţiile impuse''.Premierul maltez Joseph Muscat a oferit graţierea săptămâna trecută după ce Melvin Theuma, care a fost arestat pentru spălare de bani, declarase că poate face legătura între persoana suspectată de ordonarea uciderii jurnalistei Daphne Caruana Galizia şi cei care au comis asasinatul, precum şi persoanele care au contribuit la furnizarea încărcăturii explozive folosite în asasinat.La o zi după oferirea graţierii, poliţia malteză l-a arestat pe Yorgen Fenech, un om de afaceri proeminent, în timp ce încerca să fugă din Malta la bordul iahtului său de lux.

Daphne Caruana Galizia a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija. Trei bărbaţi - fraţii Alfred şi George Degiorgio şi Vince Muscat - au fost puşi sub acuzare pentru plasarea bombei, în faţa instanţei ei pledând nevinovat.



Pe popularul său blog, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni şi alţi oficiali maltezi de fapte de corupţie, fiind dată în judecată de câteva ori. Însuşi premierul maltez a devenit ţinta criticilor după ce jurnalista a scris că o firmă al cărei nume apare în scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era deţinută de soţia premierului, Michelle Muscat. Aceasta ar fi primit bani de la una dintre fiicele preşedintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii înfiinţate de Mossack Fonseca, firma de avocatură aflată în centrul scandalului Panama Papers.



O anchetă realizată de către circa o sută de publicaţii din întreaga lume în legătură cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvăluirea, în aprilie 2016, a unor conturi în paradisuri fiscale aparţinând unui număr de 140 de responsabili politici sau personalităţi. Documentele, regrupate sub denumirea de Panama Papers, au provenit de la casa de avocatură Mossack Fonseca, cu sediul în Panama.



Potrivit Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ), ce a reunit pentru această activitate 370 de jurnalişti din peste 70 de ţări, mai mult de 214.000 de entităţi offshore au fost implicate în operaţiuni financiare în peste 200 de ţări şi teritorii din întreaga lume.