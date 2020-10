Cresa Alba ca Zapada Agigea angajeaza contabil

Nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea științe economice

Vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani

Certificat Resurse Umane.

Creșa „Albă ca Zăpada” Agigea organizează concurs în baza legii pentru ocuparea unei funcții de inspector de specialitate grad IA (contabil), la compartimentul Contabilitate.Concursul are loc la sediul instituției, pe strada Nicolae Iorga nr. 7, județul Constanța. Proba scrisă are loc în data de 12 noiembrie 2020, ora 10.00, iar proba interviu are loc pe 16 noiembrie, de la ora 14.00.Dosarele se depun la sediul instituției între 21 octombrie și 3 noiembrie. Relații suplimentare aflați la numărul de telefon – 0241.737.188.