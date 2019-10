Cresa Municipala „Sfanta Cuvioasa Parascheva”, un nou spatiu educational si de ingrijire pentru copii - FOTO

cresa municipala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Mihai Chirica a participat marti, 8 octombrie, la slujba de sfintire a Cresei Municipale, un nou spatiu educational si de ingrijire pentru copii creat prin refunctionalizarea, amenajarea si dotarea fostului Hotel Municipal de langa Piata Independentei. „Am luat o cladire aproape abandonata care, de altfel, nu prea isi mai gasea utilitatea si am transformat-o in cresa, pentru ca este nevoie de a asigura un numar mai mare de locuri pentru copii. A fost nevoie de un efort sustinut, dar important este ca am reusit sa terminam lucrarile intr-un timp record, iar peste 100 de familii de ieseni isi pot sti copiii in siguranta si pe maini bune in acest nou spatiu. Am inceput lucrarile in luna i ...