CRESC PRETENȚIILE: Industria ospitalitații din Romania SOMEAZA Guvernul sa acorde despagubiri

Industria ospitalității trage un nou și ultim semnal de alarmă către autoritățile din România, care trebuie să vină cu un plan consistent de despăgubiri, similar multor alte state din Europa, altfel industria va intra în colaps și se vor pierde până la 400 000 de locuri de muncă, conform Mediafax.

De la începutul pandemiei de coronavirus industria ospitalității a fost puternic lovită. De atunci au trecut mai bine de 9 luni, iar în România, în afară de măsurile generale de care a beneficiat întreaga economie, până în acest moment nicio acțiune specifică de ajutor nu a fost implementată, arată un comunicat al Alianței pentru Turism (APT).

Valul doi al pandemiei a dat și ultima lovitură industriei: restaurantele au fost închise, evenimentele interzise, mobilitatea redusă la aproape zero. Agențiile de turism au reînceput auto-demolarea propriei activități din ultimele luni, în măsura în care turiștii stornează din nou rezervările recente.

„Această industrie nu are nevoie nici de promisiuni și nici de ajutoare care vin anul viitor. Are nevoie de bani acum! Antreprenorii nu mai pot supraviețui cu amânări de rate sau impozite, care îi vor omorî oricum cu întârziere, ei au nevoie de cash pentru a putea plăti datorii curente în contextul a zero venituri. Iar angajații lor nu pot supraviețui cu șomaj tehnic sau program redus cu doar 50%, atâta timp cât activitatea lor este între 0-20%. Poate ca o industrie cu 5,7% din PIB nu impresionează pe nimeni până la lacrimi dar destinul a zeci de mii de antreprenori și sute de mii de angajați ar trebui să determine autoritățile să facă ceva. Au avut timp de pregătire 9 luni, e cazul sa livreze imediat”, arată comunicatul.

Industria a evitat proteste de strada pentru că a dorit sa arate maximă responsabilitate în timp de pandemie și să nu contribuie sub nicio formă la adâncirea problemei medicale. Cu toate acestea, în pragul disperării, atunci când decesul este iminent și cauza nu mai joacă niciun rol, pregătirile pentru un protest de amploare sunt în toi, mai spune APT.