Crescatorii de animale doresc uciderea tututor porcilor pe o raza de 10 kilometri in jurul fermelor

Crescatorii de animale acuza autoritatile de faptul ca nu iau toate masurile pentru a preveni raspandirea gripei porcine si cer cordoane de 10 kilometri in jurul marilor ferme, in care sa fie ucisi toti porcii, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Ovine, Caprine si Porcine din Romania (ACEBOP). „Din motive strict politice, Guvernul nu isi asuma uciderea preventiva nici a porcilor din gospodariile care nu aplica normele de biosecuritate din jurul marilor ferme, nici a mistretilor. Situatia scapa de sub control, fermierii nu au nevoie de despagubiri de la stat, ci sa fie linistiti oamenii, ca sa nu mai ascunda porcii sau sa ii arunce morti in camp", se spune ...