Creste alarmant numarul deceselor cauzate de coronavirus! Bilantul a ajuns la 114

Au fost confirmate, joi seara, noi decese cauzate de infectare cu coronavirus.Internat în SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiență respiratorie acută, s-au recoltat probe pentru COVID-19 în data de 28.03.2020 si a decedat în aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II.A decedat acasă în data de 31.03.2020. Probe pentru COVID-19 recoltate la necropsie, în data de 1.04.2020, rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Are contact cu caz confirmat. Comorbiditati: Diabet zaharat, HTA.Internat în Spitalul de BI Galați în data de 30.03.2020 și recoltat în aceiași zi. Contact cu caz confirmat COVID-19. Decedat în 1.04.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 2.04.2020. Comorbiditati: HTAInternat în SCJ Sibiu-ATI in data de 26.03.2020. Decedat în 28.03.2020. S-au recoltat probe necroptice în data de 28.03.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 1.04.2020.Comorbiditati: HTA, CIC, Boala Renala Cronica.Internat în SJU Suceava în data de 21.03.2020 în Secția medicală cu dg. Bronhopneumonie nespecifica. Recoltat pentru COVID-19 în 23.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020. Decedat în 30.03.2020.Internat în SJU Suceava în data de 26.03.2020 în secția Nefrologie cu dg. Boala renală std final. Recoltat pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020. Decedat în 28.03.2020.Internat în SJU Suceava în data de 26.03.2020 în secția Nefrologie cu dg. Boala renală std final. Recoltat pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 2.04.2020. Decedat în 28.03.2020.