Creste numarul infectarilor cu coronavirus in scoli? La ce se asteapta ministrul Sanatatii

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, întrebat dacă se așteaptă să crească infectările cu noul coronavirus în școli, a răspuns că se așteaptă ca lumea să respecte regulile. Dacă urmărim zilnic creșterea numărului de cazuri, acestea chiar vor crește, e de părere ministrul, potrivit Mediafax.

Nelu Tătaru a fost întrebat, sâmbătă, la Iași, dacă se așteptaptă să crească infectările cu noul coronavirus în școli.

„Mă aștept ca lumea să respecte regulile, că dacă noi așteptăm să vedem cum cresc cazurile de la o zi la alta, atunci chiar vor crește. Suntem într-o creștere progresivă, este normal, asumat după o lună grea: o lună de redeschidere a restaurantelor, teatrelor, cinematografelor, o lună în care ne-am întors din concedii, în care am aglomerat transportul în comun, în care a început școala, în care a fost campanie electorală, în care am avut alegeri locale și atunci am văzut o creștere”, a răspuns ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 2.064 de noi cazuri de Covid și 32 de decese.

Potrivit GCS, până sâmbătă, în România au fost confirmate 134.065 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 107.058 de pacienți au fost declarați vindecați.

De la începutul epidemiei, 4.947 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au murit.