Crestem odata cu tine! Campanie dedicata imbunatatirii conditiilor de educatie si trai in Constanta

“Avem nevoie de dezvoltare sustenabila pe termen lung si aceasta se poate realiza numai prin implicare directa, cu toate fortele, in domeniile care conteaza. In mediul complex de astazi, trebuie sa realizam ca rezistenta in timp a companiilor depinde de existenta in mediu a unor resurse vitale, fie ca vorbim despre forta de munca inalt calificata, fie despre dezvoltare economica si bunastare sociala. Responsabilitatea caracterizeaza activitatea Nuclearelectrica, la toate nivelurile de operare, de la productia de energie nucleara, la impactul benefic asupra mediului inconjurator. Prin campania « Crestem odata cu tine ! » de dotare a scolilor, spitalului si spatiilor verzi din comunitatea locala, ne dorim sa aducem o contributie de durata la crearea unor conditii mai bune pentru oameni. Campaniile SNN se vor extinde si in alte zone ale tarii si vor viza domeniul educational, medical, de dezvoltare a tinerelor talente si de protectie a categoriilor defavorizate” – Cosmin Ghita, Director General Nuclearelectrica.

Nuclearelectrica a lansatcampanie de implicare în comunitatea locală din judeţul Constanţa dedicată îmbunătăţirii condiţiilor de educaţie şi trai, precum şi a accesului la servicii medicale de calitate.Actiunile de implicare în comunitatea locală au în vedere trei arii majore de dezvoltare derivate din nevoile reale ale diferitelor categorii sociale :Dotarea laboratoarelor de fizica si chimie a 11 institutii de invatamant din judetul Constanta (Cernavoda, Fetesti, Medgidia, Constanta) cu echipamente moderne, kituri de laborator, sisteme educationale digitale care sa faciliteze dobandirea unor cunsotinte practice intr-un climat atragator.Valoare totala a programului de dotare a scolilor este de aproximativ 3 milioane lei.Dotarea Spitalului Orasenesc Cernavoda cu echipamente medicale moderne necesare oferirii unor servicii medicale de calitate pentru locuitorii orasului Cernavoda: mamograf, monitoare functii vitale, electrocardiografe, defribilator etc. Valoarea proiectului este de 995.000 lei.Amenajarea de locuri de joaca, spatii de relaxare, modernizarea strazilor in orasul Cernavoda in parteneriat cu Primaria orasului in scopul crearii unui mediu sigur, curat si prietenos pentru locuitorii orasului si copiii acestora. Valoarea acestor proiecte este de 851.868 lei.Actiunile lansate de Nuclearelectrica au in vedere contributia reala la imbunatatirea accesului la educatie si la ingrijiri medicale, traiul intr-un mediu curat si sigur. In urma implementarii campaniei de dotare a institutiilor de invatamant, aproximativ 8.000 de elevi si cadre didactice vor beneficia anual de laboratoare moderne, echipate cu materiale educationale de ultima generatie, completate de echipamente digitale si tehnica de calcul.Spitalul Orasenesc Cernavoda asigura servicii medicale pentru aproximativ 40.000 de locuitori ai orasului Cernavoda si ai zonelor rurale invecinate, locuitori care vor beneficia de servicii si tratamente mai bune. De spatiile de joaca, relaxare si de strazile modernizate se vor bucura cei aproximativ 20.000 de locuitori ai orasului.