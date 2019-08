Crestere a declinului demografic in luna iunie

populatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat in luna iunie, cand s-au pierdut 5.365 de locuitori, fata de 2.636 in aceeasi luna a anului 2018, in principal din cauza scaderii natalitatii, arata datele publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS). In mai, populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat in a cincea luna a anului, cand s-au pierdut 5.511 de locuitori, fata de 4.395 in aceeasi luna a anului 2018, in principal din cauza cresterii mortalitatii. TEST: Tu crezi ca reusesti sa gasesti intrusul din imagine? Doar 2% din populatie trece ace In luna iunie, s-au nascut 14.506 copii, cu 1.486 mai putini deca ...