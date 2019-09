Crima care a ingrozit Rusia. O tanara si-a omorat sora mai mica din gelozie

Surorile din Rusia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara de 22 de ani va ajunge in fata judecatorilor dupa ce a comis o crima care a ingrozit orasul rusesc Sankt Petersburg. Femeia si-a ucis cu bestialitate sora mai mica, din gelozie. Nu mai putin de 189 de lovituri de cutit i-a aplicat Elizaveta Dubrovina surorii sale de 17 ani, Stefania. Aflata sub influenta stupefiantelor, ucigasa a mutilat trupul victimei dupa atac, taindu-i urechile. Politistii sositi la fata locului au gasit o scena de cosmar. Victima zacea fara suflare intr-o balta de sange. Asupra suspectei au planat si zvonuri conform carora ar fi jucat in filme deocheate, insa cei care o cunosc resping o asemenea varianta. „O stiam pe Stefania de aproximativ doi ani. Era modesta s ...