Crima care a socat Constanta! Femeie injunghiata in statia de autobuz de la Delfinariu. Au trecut patru ani (galerie foto+video)

Victima, Adriana, de 33 de ani, era mama a doi copii minori.

După faptă, autorul a fugit, s-a dus acasă şi s-a culcat.

Mâine se împlinesc patru ani de la crima care a șocat Constanța! În seara zilei de 27 mai, Adriana, de 33 de ani, angajată ca vânzătoare în chioşcul de ziare aflat în staţia de autobuz de la Delfinariu a fost înjunghiată de mai multe ori. Autorul, un alt tânăr, de 35 de ani, a folosit un cuţit, lung de aproape 30 de centimetri. El era hotărât să ajungă la locuinţa surorii fostei iubite, pe care o bănuia că intervenise în relaţia lor şi din cauza acesteia s-au despărţit. Nu a mai ajuns. La puțin timp după ce a fost înjunghiată, Adriana a decedat.Potrivit procurorului criminalist Zafer Sadîc, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, înainte de crimă, Nicolae F., ar fi băut un litru de ţuică, ar fi luat un cuţit, lung de aproape 30 de centimetri, şi era hotărât să ajungă la locuinţa surorii fostei iubite, pe care o bănuia că intervenise în relaţia lor şi din cauza acesteia s-au despărţit. A intrat în chioşcul de ziare aflat în staţia de autobuz de la Delfinariu, unde lucra vitima, pentru a lua un pachet de ţigări, deşi nu avea bani la el. Bărbatul i-ar fi cerut victimei să nu ţipe, să-i dea un pachet de ţigări, că nu-i face rău. Victima l-ar fi refuzat. Atunci, el ar fi scos cuţitul şi ar fi ameninţat-o să-i dea ţigări, că altfel o omoară. Femeia ar fi ţipat, iar bărbatul ar fi intrat după ea şi ar fi înjunghiat-o. De 11 ori. Victima a murit câteva ori mai târziu. Doi copii au rămas fără mamă.După faptă, autorul a fugit, s-a dus acasă şi s-a culcat. A doua zi, şi-a strâns bagajele şi a plecat. Dorea să plece din ţară, în Italia, la mama lui. „Ar fi vrut să-şi vadă mama şi apoi, cel puţin declarativ, ar fi urmat să se predea. A plecat din Constanţa cu un autocar din Bucureşti. Deşi a vrut să ajungă în Italia, nu a urcat într-un autocar de Italia. S-a gândit să plece din Sibiu. A ajuns la Bucureşti, iar de aici a luat trenul către Sibiu. De aici, ar fi vrut să plece în Italia. A fost prins în gara din Sibiu. L-am dat în consemn la frontieră în toată ţara“, a conchis procurorul.Marian Liviu Gurzun, de 24 de ani, din Constanţa, angajat al Diviziei de Pază, martor, spune că a fost la un pas de a fi înjunghiat, însă s-a ferit în ultimul moment.„Am auzit ţipete. Am traversat şoseaua. Am ajuns în faţa magazinului. Individul a încercat să mă lovească. Avea un cuţit. M-am ferit. Atunci l-am lovit cu tomfa în zona abdomenului. El a încercat să fugă. L-am lovit pentru a doua oară, în zona picioarelor. Am fugit după el. Din păcate nu l-am prins. Nici nu m-am mai gândit la frică. Am auzit femeia ţipând şi am intervenit“, a mai spus atunci Marian Liviu Gurzun.Autorul a fost prins în Sibiu și adus la Constanța, unde a fost judecat pentru tâlhărie calificată și omor calificat și ulterior condamnat la 28 de ani şi patru luni de închisoare. Decizia nu a fost definitivă, aceasta fiind atacată la Curtea de Apel Constanţa, instanță care a decis condamnarea definitivă a inculpatului la 26 de ani de închisoare.