Crima care a socat Romania. Femeia atacata la Faget a murit la spital, la doua zile dupa sotul ei

Sotia barbatului injunghiat, joi, la Faget, judetul Timis, a decedat sambata, la spital. Aceasta a fost atacata cu bestialitate de Ionel Boldea. Femeia a fost transportata cu elicopterul la Spitalul Judetean din Timisoara in cursul zilei de miercuri. Medicii au facut tot posibilul sa-i salveze viata, din nefericire, aceasta s-a stins pe patul spitalului, sambata, la Terapie Intensiva scrie Opinia Timisoarei. Femeia se plimba cu sotul sau printr-un parc din Faget, miercuri dimineata, cand au fost atacati de Ionel Boldea. Barbatul in varsta de 57 de ani a murit pe loc, iar femeia in varsta de 59 a ajuns in stare grava la spital. In urma efectuarii testului pentru depistarea prezentei drogurilor, Ionel B ...