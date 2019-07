Crima ingrozitoare in Capitala! Criminalul este in libertate

politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a fost gasit mort in aceasta dimineata, in parcarea unui complex comercial din Sectorul 2 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat, initial, politisti din cadrul Sectiei 9, cazul fiind preluat de Serviciul Omoruri din Politia Capitalei. Barbatul decedat are aproximativ 45 de ani si prezinta anumite semne de violenta la nivelul corpului. Criminalul este in libertate. Crima socanta! A fost injunghiat in piept din cauza unui aparat radio Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri efectueaza cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...