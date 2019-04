Crima odioasa in Cipru! O romanca si fetita ei de 8 ani, ucise de un criminal in serie

Crima Cipru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca si fiica acesteia de 8 ani au fost ucise de un "primul criminal in serie" din Cipru. Individul de 35 de ani, un ofiter in Garda Nationala, a marturisit anchetatorilor ca a omorat nu mai putin de sapte femei si fetite. Barbatul este considerat de mass-media locale "primul criminal in serie" din istoria insulei. Doua trupuri au fost descoperite intr-o mina la inceputul acestei luni. Al treilea a fost gasit ieri, dupa ce politistii au fost indrumati chiar de catre criminal catre locul unde a fost aruncata femeia, pe un camp de la periferia Nicosiei. Toate cele trei cadavre erau ale unor femei din Filipine. Vezi si: EXCLUSIV: A fost gasita arma crimei! Detalii socante din ...