Crima oribila intr-o localitate din Constanta! Si-a injunghiat concubina apoi a vrut sa se sinucida

Un barbat din localitatea periurbana Lazu si-a injunghiat concubina in torace, duminica, intr-o disputa casnica, ulterior acesta provocandu-si multiple rani prin taiere cu acelasi cutit, in scop suicidal, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, relateaza agerpres. Conform sursei citate, duminica dimineata, in localitatea Lazu, a fost sesizat, prin apel 112, faptul ca un barbat, de aproximativ 40 de ani si-ar fi agresat concubina, de 39 de ani, cu un cutit, in zona toracelui, ulterior acesta provocandu-si rani prin injunghiere. Ambii raniti au fost transportati pentru ingrijiri la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu doua echipaje SM ...