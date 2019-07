Crima socanta! A fost injunghiat in piept din cauza unui aparat radio

injunghiat in piept google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din Constanta a fost injunghiat, duminica dimineata, cu un cutit in piept, din cauza unui aparat radio. Intre victima si agresor exista un conflict mai vechi. Acestia s-ar fi certat, duminica dimineata din cauza unui aparat radio. Victima nu a mai vrut sa-i inapoieze radioul, iar in acel moment agresorul l-ar fi injunghiat. ULTIMA ORA! Tanarul care a inju Autorul crimei a sunat la 112 si si-a recunoscut fapta. Cazul este cercetat de catre procurorii Parchetului Tribunalului din Constanta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. barbat injunghiat ...