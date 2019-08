Crima urmata de sinucidere, in Vaslui. Detalii cumplite

crima oribila in vaslui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crima oribila urmata de sinucidere, in cursul serii trecute, in satul Corni Albesti, din judetul Vaslui. Concret, un barbat si-a ucis iubita, apoi si-a pus capat zilelor. Nenorocirea a fost descoperita de fiica femeii. Criminalul care a UCIS un barbat, condamnat in urma cu putin timp! Cat va sta in spatele gratiilor Conform informatiilor, un barbat de 61 de ani si-a ucis concubina, in varsta de 57 de ani, iar la scurt timp barbatul s-a sinucis. Fiica femeii a fost cea care a facut descoperirea macabra. Mama ei era pe pat, plina de sange, in timp ce barbatul era pe podea, injunghiat in inima. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...