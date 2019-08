Crime la Sapoca: patru pacienți uciși și noua raniți grav. Criminalul, un pacient aflat intr-o criza psihotica

Un incident șocat a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău. Un pacient a omorât patru bolnavi, iar alți nouă au fost răniți grav după ce au fost atacați și loviți cu bestialitate de bărbat. Este vorba de un pacient de 38 de ani care fusese internat The post Crime la Săpoca: patru pacienți uciși și nouă răniți grav. Criminalul, un pacient aflat într-o criză psihotică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.