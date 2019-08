Crime oribile azi noapte la spitalul Sapoca. Patru pacienti, ucisi, alti trei, in coma, dupa ce au fost loviti cu un stativ de perfuzii.

Crime oribile au avut loc azi noapte la spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca din judetul Buzau. Un pacient a omorat nu mai putin de patru oameni internati in unitatea medicala si a ranit alte noua persoane cu un stativ de perfuzie. Barbatul i-a atacat mai intai pe colegii de camera, apoi a intrat in salonul femeilor si a inceput si acolo sa loveasca pacientii. In total, 13 oameni i-au cazut victime in urma unui episod de psihoza. Din pacate, trei dintre pacienti au decedat pe loc, o alta femeie incetand din viata putin mai tarziu, in ciuda eforturilor depuse de medici.

Crime oribile azi noapte la spitalul Sapoca

Aceasta a fost declarata decedata, dupa ce doctorii au resuscitat-o zeci de minute. Femeia avea traumatisme severe la cap. De remarcat ca toate victimele sufereau de probleme psihice, in general dementa, ceea ce le-a impiedicat practic sa reactioneze in momentul atacului. Agresiunea a avut loc undeva in timpul noptii, mai exact intre orele 3:00 si 4:00 dimineata. Deocamdata nu este foarte clar unde se afla in acel moment personalul medical.

Astfel, potrivit comisarului- sef Laurentiu Pantazi, seful IPJ Buzau, unul dintre pacienti a intrat cu un stativ de perfuzii in doua dintre saloane si a atacat pacientii. Dupa producerea faptei, a incercat sa fuga, dar a fost imobilizat de un politist, aflat in unitatea medicala pentru internarea unui alt pacient. Atacatorul se afla acum in custodia politiei, iar perimetrul din jurul Spitalului de Neuropsihiatrie de la Sapoca a fost izolat.

Patru pacienti, ucisi, alti trei, in coma, dupa ce au fost loviti cu un stativ de perfuzii

De altfel, intreaga zona este intesata in acest moment de politisti si procurori de la Parchetul de pe Tribunalul Buzau, care au preluat ancheta. Agresorul are 38 de ani si este din comuna Sageata, judetul Buzau, fiind fara ocupatie. Trebuie specificat ca acesta a fost internat voluntar cu sevraj etilic in cursul zilei de joi. Din primele informatii reiese ca barbatul a ajuns initial la Spitalul Judetean Buzau, iar de la UPU a fost adus la Sapoca, voluntar.

Medicii iau in calcul transferarea victimelor la spitale din Bucuresti, acestia urmand a fi transportati cat mai repede posibil. Majoritatea ranitilor reprezinta persoane de peste 60 de ani, una singura avand sub aceasta varsta.

