Crimele de la Caracal. Alte trei femei au fost violate, dar au scapat cu viata din mainile lui Gheorghe Dinca

Alte trei femei ar fi fost victimele lui Gheorghe Dinca, dupa ce individul din Caracal a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Femeile au scapat cu viata din casa ororilor dar au fost atat de ingrozite incat nu au anuntat autoritatile decat dupa ce Dinca a fost prins. Una dintre ele este cea care a muncit in gradina acestuia si a povestit recent ca fost violata de Dinca iar o alta fata era minora la momentul cand ar fi fost agresata. Anchetatorii au stabilit ca Dinca le-ar fi violat si batut analizand cele 40 de pete de sange gasite in casa.

Procurorii au prelevat in urma cercetarilor in dosarul crimelor de la Caracal zeci de probe biologice din casa lui Gheorghe Dinca, in principal pete de sange, iar primele rezultatele primite de anchetatori de la specialistii in medicina legala indica alte cel putin trei victime ale lui Gheorghe Dinca, relateaza adevarul.ro.

Femeile sunt in viata si chiar ar fi fost audiate de catre anchetatori. Una dintre victime este femeia de 49 ani, din Brancoveni, judetul Olt, luata de acasa de Dinca, sub pretextul ca are sa-i dea de lucru in gradina, si apoi tarata si violata in casa.

Femeia a povestit pe larg calvarul prin care a trecut si de ce vreme de luni de zile nu a depus plangere impotriva barbatului. Celelalte victime ar fi fost de asemenea fete sau femei lipsite de aparare. Una dintre acestea i-ar fi cazut victima barbatului cu mai multi ani in urma, pe cand era inca minora

O alta victima ar fi o fata de etnie roma, cel mai probabil dintr-un cartier din Craiova in care mai multi martori spun ca l-au vazut pe Gheorghe Dinca „observand“ fetele de varsta mica, vulnerabile, provenind din familii sarace.

