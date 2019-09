Crimele de la Caracal: Ancheta modului in care au actionat angajatii MAI, declinata la Sectia Speciala

Parchetul de pe langa Tribunalul Olt face precizari in legatura cu informatiile din spatiul public referitoare la anchetarea unor politisti din Caracal de Parchetul din localitate in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si arata ca dosarul de abuz in serviciu privind modul de actiune a structurilor MAI in cazul disparitiei fetei a fost declinat catre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).