Crimele de la Caracal: Una dintre fete a sunat de 3 ori la 112, Politia si STS se arata reciproc cu degetul

Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca Politia si STS arata cu degetul in curtea vecina.