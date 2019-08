Crimele din Caracal I Marturii socante ale fetelor din retelele de prostitutie: “Le drogau sa fie fericite”

Marturiile femeilor care reusesc sa scape din retelele de trafic de persoane sunt socante. Reprezentantii Asociatiei “Fara Cuvinte” au transmis o adresa Consiliului Europei, spunand ca dupa toate cazurile inregistrate, reiese ca dezastrul este posibil si prin complicitatea autoritatilor.

“Cazul din Caracal a fost punctul de pornire, insa am atras atentia consiliului de ministri adunarii parlamentare si comisarul european pentru Drepturile Omului, am atras atentia si asupra autor probleme care afecteaza femeile si fetele in Romania, inclusiv amanarile de scoate un sistem de monitorizare din partea MAI. In cazul din Caracal le-am atras atentia si am solicitat, de fapt, sa se desemneze de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei un raportor special care sa investigheze incalcarea articolului 2 din Conventia Europeana pentru Drepturile Omului si anume dreptul la viata”, a declarat Simona Voicescu, presedintele Asociatiei Necuvinte, pentru MEDIAFAX.

Aceasta vorbeste si despre cazuri de trafic de persoane in care fete erau tinte captive luni de zile.

“Ne-au sunat, au fost niste cazuri de fete care erau tinute ziua pe Centura Bucurestiului si noaptea pe Soseaua Stefan cel Mare. A mai fost o minora care a fost rapita si traficata in Calarasi, timp de trei luni de zile. Politia din Calarasi nu a facut aproape nimic, adica politia din sectie, in momentul in care a ajuns la structurile specializate demersurile au mers foarte repede si de la ei”.

“Sunt multe, sunt foarte multe astfel de situatii, ganditi-va ca Romania e pe primul loc la traficul de carne vie. Sunt 7000 de copii disparuti la acest moment in Romania, 7000 de copii si daca va uitati pe pagina Politiei Romane sunt 18 (…) Sunt niste semne mari de intrebare”, spune Simona Voicescu.

Detaliile legate de tanara ajunsa in reteaua de prostitutie, din Calarasi, sunt socante. Fata a fost convinsa sa plece cu un baiat, dupa metoda “lover boy”, iar mai apoi a ajuns intr-un bloc din Calarasi in care toate apartamentele erau folosite pentru trafic de persoane.

“Este plin de fete, mi-a povestit ca era si o fata insarcinata acolo, ca a fost o fata careia i s-a taiat mana, a venit ambulanta, a venit si politia si politia a plecat pentru ca ea a refuzat sa depuna plangere. Nu era cazul sa fie acordul ei aici, vorbim de o vatamare”.

Iar problema cea mai mare ar fi tocmai la nivelul de sectii locale de Politie.

“Este dezastru! Nivelul de pregatire a acestor politisti este sub orice critica si sunt doua aspecte aici: primul, lipsa de pregatire si doi teama de interventie”.

In mare parte, victimele traficului de persoane ajung peste hotare. La Asociatia “Fara Cuvinte” au ajuns si cazuri din Italia.

“Cum sunt scosi acesti copii din tara? Pentru ca avem o Politie de Frontiera. Pe unde trec acesti oameni astfel incat sa iasa din tara? Este clar ca, din punctul nostru de vedere, ca institutiile statului inteleg si stiu ca exista acest fenomen, dar inchid ochii, ceea ce mie mi se pare mult mai criminal decat daca ai incerca sa iei masuri si nu ai reusi. Mi se pare mult mai criminal sa inchizi ochii si sa te prefaci ca nu exista problema”.

Si tocmai de aceea nu este exclus ca Alexandra sa fi ajuns victima unei astfel de retele, daca nu ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca.

“Fata aceasta din Caracal urma sa fie scoasa din tara, adica metoda e de a le scoate din tara. Ce mai stim noi e ca odata scoase din tara foarte greu mai sunt recuperate si sunt recuperate doar cu ajutorul clientilor carora li se face mila de ele si le duc la reprezentantele diplomatice ale Romaniei, au fost foarte multe cazuri, dar multe dintre ele nu sunt gasite, chiar nu sunt gasite si multe ajung sa se sinucida, este o realitate extrem de dramatica”.

“Ne-a povestit un politist la un moment dat, care se ducea la aeroport si ridica persoanele care au fost traficate, femei traficate din Romania care erau trimise inapoi de catre reprezentantele diplomatice, ca nu mai stiau femeile astea nici cum le cheama. Nu mai stiau in ce tari au fost. Au fost pur si simplu abuzate continuu”.

Aceasta da exemplu cazului “Irina”, o fata tinuta cu forta timp de 3 luni. “Irina, ca asa am decis sa-i spunem, urma sa fie traficata si ne-a confirmat si ea, a fost dusa la “prezentare” cum ar veni, adica a fost scoasa, imbracata, machiata, coafata, incat sa o vada niste baieti si s-a facut o licitatie, cumva. Adica cineva a oferit 5.000 de euro pe ea. Asta s-a intamplat in Calarasi (…) “Irina” a stat trei luni in conditiile astea. Cred ca toata lumea si-ar gasi un mecanism de aparare (…) mi-a zis ca o drogau ca sa fie fericita sa nu se simta clientii suparati, ca trebuie sa fie fericita”

“Intr-o zi au scos-o la prezentare, exact cum mai facusera si in alte dati si a fost un incident, s-au luat la bataie doi baieti de acolo si a zis ca ea a inceput sa fuga pe strada si venea un echipaj de Politie”

“Noi suntem convinsi ca ei stiau ce se intampla acolo, dar nu mai conteaza, conteaza ca a reusit sa scape fata. Echipajul de Politie a intrebat-o ce face, unde fuge, ea le-a spus ca e urmarita de niste baieti si ei i-au spus ok, in spatele nostru, pe stanga, dreapta nu mai stiu, este Politia. Ne uitam in oglinda pana intri in Politie. A intrat, a depus sesizare, politista de caz la acel moment i-a chemat mama pentru ca, fiind minora, asa este obligatoriu, dar nu inainte de a o lua peste picior si a-i spune ca ea nu o crede si ca povesti asemanatoare a mai auzit (…)” Irina” asa ne-a spus, ca a fost luata peste picior, dupa care plangerea ei a disparut in sistem”.

“Pana cand sa ajunga ea la noi si sa incercam noi sa o gasim cu plangerea respectiva, cu sesizarea ei nu s-a intamplat nimic. Noi am inceput sa facem presiuni, sesizarea a fost luata de Serviciul de Investigatii Criminale din Calarasi si de la ei a ajuns dosarul la DIICOT”, a povestit, pentru MEDIAFAX, reprezentanta asociatiei.

