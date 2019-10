Criminal cautat de politisti in Bucuresti, in cazul crimei din Piata Constitutiei. Zeci de perchezitii domiciliare - VIDEO

perchezitii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de echipaje ale politiei efectueaza 21 de perchezitii domiciliare in Bucuresti in dosarul crimei din Piata Constitutiei, anunta Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, verificarile venind la aproape o saptamana de la bataia din centrul Capitalei. "In cauza avand ca obiect infractiunile de omor, incaierare si tulburarea ordinii si linistii, privind evenimentele produse in Piata Constitutiei din Bucuresti in seara de 29 septembrie 2019, Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In dimineata zilei de 04 octombrie 2019, in baza autorizatiilor emise de judecatorul de drepturi si libertati ...