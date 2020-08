Criminaliștii ruși au gasit „otrava” in parul și pe mainile adversarului lui Putin

Oficialii Ministerului Sănătății din regiunea siberiană unde Alexei Navalnîi este spitalizat au anunțat vineri după-masa că un laborator al poliției a descoperit o substanță chimică de natură industrială în părul și pe mâinile criticului Kremlinului, transmite Reuters. Purtătorul său de cuvânt a relatat, încă de ieri, că liderul opoziției ruse băuse un ceai într-un aeroport, […] The post Criminaliștii ruși au găsit „otrava” în părul și pe mâinile adversarului lui Putin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.