Criminalii care au socat Canada, gasiti morti. Iata cine sunt cei doi tineri

Politia din Canada a descoperit miercuri doua cadavre, despre care se crede ca apartin unor tineri ce sunt suspectati ca ar fi ucis trei persoane in cursul lunii iulie, informeaza postul BBC News. Kam McLeod, in varsta de 19 ani, si Bryer Schmegelsky, 18 ani, erau cautati de autoritati inca de la sfarsitul lunii iulie, dupa descoperirea a trei cadavre in nordul Columbiei Britanice. Cei doi au fost ulterior observati la 3.300 de kilometri departare, in apropiere de localitatea Gillam din provincia canadiana Manitoba. Doua cadavre, despre care se crede ca apartin ucigasilor, au fost descoperite miercuri ...