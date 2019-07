Criminalul de la Caracal dus inapoi in arest dupa ce i s- a facut rau la audieri

Gheorghe Dinca0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca principalul suspect in cazul de la Caracal, a fost dus la ora 18.00 inapoi in arest, dupa ce i s-a facut rau in timpul audierii de la DIICOT, a anuntat avocatul din oficiu. Suspectul a recunoscut duminica faptul ca le-a omorat cele doua fete disparute din Caracal. Anchetatorii sapa in curtea criminalului din Caracal. O groapa este acoperita cu o placa de beton Potrivit avocatului, Dinca va primi cel mai probabil ingrijiri medicale in arest, dupa ce nu a dormit si nu a mancat decat foarte putin ultimele doua zile. Avocatul a precizat ca audierea ar putea fi reluata dupa ora 20.00 la DIICOT. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...