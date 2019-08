Criminalul de la Magurele si-a razbunat de fapt fiica de 11 ani! ”Victima ii filmase copila cand o pipaia si turna bere pe ea!”

O crima infioratoare s-a petrecut in Magurele, socand intreaga comunitate. Un barbat – despre care s-a spus, initial, ca era orbit de gelozie – a plecat de acasa cu gandul de a ”rezolva problema” cu rivalul sau si l-a impuscat in gat si in cap. Acesta nu a mai avut nicio sansa de salvare. Femeia care a auzit impuscaturile si a descoperit victima a sunat, imediat, la Politie, iar echipa formata a reusit sa-l prinda pe criminal in doar cateva ore.

Una dintre primele declaratii pe care ”Criminalul din Magurele” le-a dat in fata anchetatorilor a constat intr-o acuzatie la adresa barbatului pe care il impuscase. Criminalul a sustinut ca acesta era amantul sotiei sale si, mai mult, ca il teroriza, motiv pentru care s-a hotarat sa incheie ”conturile” cu acesta.

”Criminalul a marturisit ca amantul ar fi fost cel care il teroriza de fapt, motiv pentru care a mers la el acasa ca sa regleze conturile. Dupa ce s-au batut parte in parte, inculpatul a mers la masina pentru a-si lua pistolul, dupa care si-a sunat rivalul sa iasa la poarta. Victima iesise hotarata sa-l mai bata o data, doar ca a fost impuscata in cap si in gat! Criminalul a marturisit ca voia sa-i omoare pe toti din casa, dar s-a speriat dupa ce a ratat-o pe sotia lui”, au marturisit surse apropiate cazului.

Rasturnare de situatie! Fetita de 11 ani, abuzata de amantul sotiei si de prietenii acestuia

Povestea cu sfarsit tragic a inceput, de fapt, in momentul in care ”Criminalul din Magurele” si sotia sa au pornit pe drumuri separate, fetita lor fiind luata de mama. Conform unor surse, femeia s-a mutat la amantul ei impreuna cu fetita. Numai ca, odata cu trecerea timpului, au inceput si adevaratele probleme. Iar acestea nu au fost legate, propriu-zis, de relatia sot-sotie si de un eventual viitor comun, ci de fetita celor doi si de ipostazele in care copila de 11 ani a fost… filmata/fotografiata de amantul sotiei.

Barbatul a depus nenumarate plangeri la politie, sustinand ca a primit pe telefonul mobil filmulete si fotografii ingrozitoare. Fiica sa de 11 ani era atinsa, pipaita sau chiar stropita cu bere de amantul sotiei sale si de prieteni ai acestuia, mama fiind si ea prezenta atunci cand se intamplau aceste abuzuri. Barbatul ar fi incercat, de foarte multe ori, sa ia fetita la el acasa, pentru a o scapa din acel cosmar si pentru a o proteja de interlopul pe care avea sa-l ucida, ulterior, numai ca nu a avut niciodata castig de cauza.

Imediat dupa ce l-a impuscat pe amantul sotiei, barbatul a reusit sa fuga impreuna cu fetita sa, refugiindu-se intr-un imobil.

L-au batut, au urinat pe el…

”Criminalul din Magurele” a mers, in repetate randuri, la casa amantului, pentru a incerca sa isi recupereze fetita. Numai ca – de fiecare data – i s-au aplicat corectii dure, amantul sotiei locuind, la domiciliul respectiv, alaturi de mai multe persoane. Viitorul criminal a fost lovit cu pumnii si picioarele, pus la pamant, iar cei care au fost in ”tabara” amantului sotiei sale au urinat pe el, umilindu-l. Barbatul a reclamat aceste agresiuni la politie, insa totul a ramas la fel ca inainte. De fiecare data cand a mers la locuinta amantului sotiei pentru a incerca sa ”negocieze” recuperarea fetitei, tratamentul care i s-a aplicat a fost acelasi.

La fel s-a intamplat si in noaptea crimei. Barbatul a mers din nou la poarta casei unde locuiau sotia sa si amantul acesteia, fiind din nou batut si umilit. Orbit de furie si ingrozit de ceea ce i s-ar fi putut intampla fetitei sale, ”Mafiotul” din Magurele – asa cum a fost supranumit – a plecat, insa doar pentru moment. S-a intors inarmat cu un pistol, si-a sunat rivalul, iar cand acesta a venit la poarta, l-a impuscat in gat si in cap.

”L-am sunat (n.red. – pe amantul sotiei) si i-am spus sa iasa la poarta, daca e barbat. El mi-a furat mie femeia si copilul!”, le-ar fi marturisit “mafiotul” anchetatorilor, potrivit surselor noastre. Ba mai mult, din primele informatii a reiesit ca barbatul planuia sa o ucida si pe sotia lui. ”Am sunat-o si pe ea si i-am zis sa iasa la poarta. Mi-a spus ca este la Politie. I-am zis sa le spuna politistilor ca are putina treaba afara”, ar mai fi spus in fata anchetatorilor ”Mafiotul” din Magurele.

Ultima ora. A fost declansata procedura de decadere a mamei din drepturile parintesti

”Criminalul din Magurele” a savarsit o crima ingrozitoare, insa ultimele informatii arata ca nu gelozia a fost adevaratul motiv, ci… grija pentru fetita sa abuzata de amantul sotiei si de prietenii acestuia. “Si-a facut singur dreptate, din moment ce politia nu a luat nicio masura, l-a amenintat ca va fi amendat. Acesta este adevarul! A ramas uimit de modul in care politia s-a comportat cu el”, au mai declarat sursele noastre.

Cazul se prezinta, astfel, dintr-o cu totul alta perspectiva. Crima ramane crima si trebuie pedepsita conform legii, insa circumstantele care au dus la o asemenea tragedie trebuie stabilite punct cu punct. Barbatul orbit de gelozie, din prima faza a anchetei, s-a transformat, acum, intr-un tata disperat care a recurs la un gest extrem fiindca nu a mai putut suporta ideea ca fiica sa este agresata chiar sub privirile propriei mame. Ramane ca anchetatorii sa descalceasca toate itele incurcate ale acestui caz. Cert este ca, spun sursele noastre, a fost declansata procedura de decadere a mamei fetitei din drepturile parintesti, ceea ce inseamna ca – desi tardiv – plangerile facute la politie de ”Criminalul din Magurele” s-au confirmat.

