Criminalul de la Sapoca despre una dintre victime: "Am omorat papusa"

Detalii socante ies la iveala in legatura cu cele cinci decese de la Spitalul de psihiatrie de la Sapoca si ranirea altor opt persoane. S-a aflat o parte din explicatiile date de barbatul in varsta de 38 de ani pentru faptele sale. „Am vazut o papusa in pat si am omorat papusa", asta ar fi spus autorul crimelor de la spitalul Sapoca, potrivit unor surse apropiate anchetei. „Papusa" la care se refera el ar fi, de fapt, barbatul care sambata noapte, la ora 1:45, a fost adus in salonul 206, in care era si autorul faptelor oribile, si pus in acelasi pat, desi, conform declaratiilor date de ministrul Sanatatii, erau paturi disponibile in spital. Potrivit informatiilor acest pac ...