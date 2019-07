CRIMINALUL din Caracal dus la reconstituirea faptelor - VIDEO

reconstituire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criminalul din Caracal, cel care a rapit, sechestrat, violat, ucis, transat si incinerat doua tinere, a fost dus, in aceasta dupa amiaza, in zona Corabia, pe malul Dunarii, pentru reconstituirea faptelor. La fata locului, mai multi localnici au urmarit masinile politiei si au incercat sa intre peste criminal, intr-un automobil al anchetatorilor. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a se linisti spiritele. Breaking news! Rasturnare de situatie in cazul crimelor din Caracal. Alexandra Macesanu ar fi sunat de cinci ori la 112 Dinca este dus si acolo unde se presupune ca a aruncat cel putin una dintre victime, in Corabia. El a declarat ca a aruncat parti din cadavrele fetelor in fluviul Dunarea ...