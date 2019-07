Criminalul din Caracal, filmat in timp ce o sechestreaza pe Alexandra in mașina

Anchetatorii sunt în posesia imaginilor surprinse de camerele video în momentul în care Alexandra a fost sechestrată în mașină de Gheorghe Dincă. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zonă, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este varianta la care a apelat și Alexandra pentru a ajunge The post Criminalul din Caracal, filmat în timp ce o sechestrează pe Alexandra în mașină appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.