Criminalul din Caracal isi scosese casa la vanzare. Cum a incercat Gheorghe Dinca sa stearga urmele crimelor

Gheorghe Dinca este numele mecanicului care a ingrozit o tara intreaga. Este acuzat ca ar fi ucis cel putin doua eleve, Alexandra Macesan si Mihaela Luiza Melencu, la distanta de cateva luni. Ambele au fost luate la ocazie, pe o sosea langa Caracal. Oamenii legii l-au retinut pe suspect, iar detalii despre oribilele crime au iesit la iveala. Cancan.ro a intrat in posesia unor detalii de ultima ora legate de barbatul acuzat de crima, Gheorghe Dinca, dar si de "Casa Groazei", locul unde s-au petrecut ororile. Prima fata care a disparut, in urma cu aproape trei luni, ar fi fost ingropata in curtea casei unde locuieste Dinca. Iar barbatul ar fi incercat sa scape de aceasta povara, astfel ca a vrut sa-si vanda proprietatea, ...