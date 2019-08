Criminalul din Caracal, mic copil pe langa BESTIA din Iasi! O fata de 15 ani cu handicap sever si una de 5 ani - victime!

Iulian Ciasnog google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Doua minore au fost supuse unor chinuri inimaginabile chiar de catre cel care ar fi trebuit sa le ocroteasca, spun procurorii ieseni • Anchetatorii l-au trimis in judecata pe individul de 45 de ani, pe care il acuza de viol, agresiune sexuala, corupere sexuala a minorilor si violenta in familie • Una dintre victime este grav bolnava, iar cea de-a doua are doar cinci anisori Doua minore au fost nevoite sa treaca prin experiente groaznice, fiind supuse la perversiuni inimaginabile. Cel care le-a abuzat sexual este nimeni altul decat tatal si, respectiv, unchiul celor doua fetite, spun procurorii ieseni. Astfel, reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi l-au trimis recent in ...