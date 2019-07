Criminalul din Caracal nu a fost cercetat si in Italia. Seful DIICOT: Asta stim acum

Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, si Luiza Mihaela Melencu, in varsta de 18 ani, nu ar fi comis fapte similare si Italia, tara in care a lucrat 6 ani. Declaratia ii apartine sefului DIICOT, Felix Banila, care a infirmat, astfel, informatii aparute in aceste zile in presa.