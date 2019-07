Criminalul din Faget consumase un mixt de droguri! Procurorii au facut filmul intregii tragedii

Criminalul din Faget google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionel Boldea, autorul atacurilor din zona orasului Faget, in urma carora un barbat a murit, iar cinci persoane au fost ranite, a fost retinut, joi, pentru 24 de ore. Procurorii au refacut si filmul atacurilor comise ieri de criminalul care a ingrozit intreaga tara. Conform unor surse, Ionel Boldea ar fi consumat si amfetamine si cannabis. Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a aratat, intr-un comunicat de presa, ca procurorii din cadrul institutiei au dispus, joi, continuarea urmaririi penale fata de Ionel Boldea, pentru infractiunile de omor si tentativa de omor, aflate in concurs real. Individul care a ucis in bataie un barbat si a ranit alte cinci persoane, miercuri dimineata, a fost retinut ...