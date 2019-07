Criminalul din Faget isi cunostea victimele! Ce relatie exista intre ei

Ionel Boldea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de oameni ai legii, in uniforme sau civil, se afla pe strazile localitatii timisene. Aici, Ionel Boldea a atacat inca trei persoane, dintre care doua femei, care sunt deja la spital si un barbat, care s-a luptat cu el si a reusit sa-l pun pe fuga. Dupa aceste incidente, Boldea s-a refugiat in casa unei familii din Faget, de unde a furat o masina. A abandonat autoturismul rapid, la una dintre iesirile din sat si s-a facut nevazut. "Se enerva repede" Sub protectia anonimatului unul dintre amicii lui Ionel Boldea a povestit pentru Adevarul cum a ajuns Ionel Boldea in situatia de astazi. “Nu era violent mereu. El se enerva repede si atunci nu mai stia de el. A lucrat ca bucatar la strand, ...