Criminalul din Vaslui care a macelarit doi batrani a fost PRINS. Era recidivist

criminal Vaslui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui a anuntat prinderea principalului suspect in cazul dublei crime din localitatea vasluiana Zorleni. ”Principalul suspect este un tanar de 24 de ani, recidivist, care a actionat in scop de jaf. Victimele aveau o gospodarie frumoasa, o casa cu zece camere. Individul a actionat cu scopul de a sustrage bunuri, moment in care a fost surprins de victime. Le-a ucis cu lovituri de cutit pe amandoua. Sot si sotie au fost gasiti morti in propria gospodarie. Politie declara ca ar fi vorba de crima S-a retinut violare de domiciliu si omor, insa incadrarea juridica urmeaza a fi stabilita in urma cercetarilor care se afla in curs. Cel mai probabil, se va retine si ...