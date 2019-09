Criminalul evadat de la Penitenciarul Focșani a fost prins. Se ascundea la o stana

Bărbatul care a evadat din Penitenciarul Focşani a fost prins, sâmbătă seara, de poliţişti. Acesta se ascundea la o stână de pe raza comunei Poiana Cristei, a anunţat IGPR, citat de Mediafax. Bărbatul de 35 de ani, care a evadat vineri de la un punct de lucru al Penitenciarului Focşani a fost prins de poliţişti, The post Criminalul evadat de la Penitenciarul Focșani a fost prins. Se ascundea la o stână appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.