Criminalul evadat de la Penitenciarul Focsani a fost prins la o stana - FOTO

Politistii l-au prins, sambata seara, pe detinutul care a evadat vineri din penitenciarul Focsani, acolo unde executa o pedeapsa pentru omor calificat. Evadatul, in varsta de 35 de ani, a fost identificat si prins pe raza comunei Poiana Cristei, unde se ascundea la o stana. In acest moment se afla in custodia politistilor, urmand a fi incarcerat la Penitenciarul Focsani. Potrivit IPJ Vrancea, in operatiunea de cautare a evadatului au fost mobilizati politisti, jandarmi si angajati ai Penitenciarului Focsani, unde detinutul fugar era incarcerat. ALERTA! Un detinut extrem de periculos a evadat de la Penitenciar Condamnat pentru uciderea unei batrane Barbatul de 39 de ani a fost condamnat in ...