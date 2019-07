Criminalul, la DIICOT Craiova pentru audieri. Gheorghe Dinca da detalii despre locul crimelor

crima criminal caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criminalul a ajuns in urma cu mai mult de o ora la sediul DIICOT Craiova, la audieri, unde da declaratii oficiale referitoare la faptele recunoscute. Aceste fapte vor fi insotite si de detalii si de locul exact unde au fost savarsite crimele. Va fi o audiere foarte amanuntita, va dura mult, vor fi multe intrebari din partea anchetatorilor. Dinca Gheorghe este audiat in aceasta dupa amiaza la sediul DIICOT Craiova, dupa ce a fost prezent si la perchezitiile din casa din Caracal. Nu se stie insa daca a dat detalii de locul in care se afla cadavrele, deoarece, in casa sa, au fost gasite doar resturi umane si bijuterii. Magistratii vor judeca marti recursul lui Dinca Gheorghe la masura arestarii pr ...