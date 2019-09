Criminalul olandez este un ucigas in serie? Declaratiile procurorului general

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general, Bogdan Licu, a declarat, in aceasta dimineata, ca suspectul olandez in cazul fetitei ucise in Dambovita a mai fost in Romania de cel putin patru ori. ”Incercam sa identificam locurile in care a mai fost si eventuali complici”, a declarat, in aceasta dimineata, Bogdan Licu despre crima din Dambovita. El a mai spus ca a dispus preluarea cauzei la Parchetul General. Imagini de la accidentul din Escharen, in urma caruia suspectul olandez si-a pierdut viata - FOTO, VIDEO ”Exista elemente, suspiciuni ca activitatea infractionala a individului s-a derulat pe mai multe judete”, a mai declarat oficialul. Nu a precizat insa si care sunt aceste judete, afirmand ca sunt „date din ancheta&rdq ...