Criminalul politistului din Timis, arestat pentru 30 de zile

Marcel Lepa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionel Marcel Lepa, criminalul politistului din Recas, judetul Timis, a fost prezentat in fata magistratilor de la Tribunalul Timis care au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile. El este cercetat pentru ultraj, omor calificat, nerespectarea armelor si munitiilor si uz de arma fara drept. Judecatorii de la Tribunalul Timis au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile pentru Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a ucis pe politistul Cristian Anarhiei, aflat in misiune. Seful Politiei, detalii despre cazul politistului ucis din Timis Lepa este cercetat pentru infractiunile de ultraj, omor calificat, nerespectarea armelor si munitiilor si uz de arma fara drept. Lepa este oricum incarcerat in Penitencia ...