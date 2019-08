Criminalului din Caracal i s-a intocmit un nou dosar penal

Curtea lui Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii au deschis, vineri, pe numele lui Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, un nou dosar penal.Barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza fura... curent. Pe langa politisti si procurori, in casa groazei din Caracal au descins si angajatii Electrica. Dupa verificari amanunaite, acestia au dat verdictul. Dinca se folosea ilegal de reteaua de electricitate. Gheorghe Dinca implicat in alte doua cazuri de disparitii? Dosarele sunt la DIICOT Craiova Concret, in casa din care Alexandra a sunat la 112, spunand ca a fost violata si este tinuta captiva, muncitorii au descoperit mai multe aparate improvizate, cu ajutorul carora criminalul fura curent. Ca urmare, politistii au deschis ...