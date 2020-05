Crin Bologa (DNA) - Am declansat 33 de dosare de cercetare privind fapte comise pe fondul raspunsului la pandemie - 25 au fost din oficiu

Şeful DNA susţine o conferinţă online cu presa pe tema activităţii Direcţiei din ultimele două luni.

"În cele două luni de stare de urgenţă ne-am redus activitatea pentru respectarea OM si decretelor. Am căutat să protejăm angajații. Nu am avut niciun caz de infectare între angajați cu acest virus.

Cu toate acestea am fost foarte prompţi. Am dispus acţiuni de flagrant, am urmărit cauzele cu măsuri preventive.

Am acţionat şi în cauze ce urmăresc fapte precum distrugerea probelor.

Infracțiunile au avut la bază pretinderea unor sume de bani de ordinul câtorva zeci de mii de euro şi pana la un milion de euro.

Legat de dosarele privind pandemia sunt înregistrate 33 de cauze penale. În 25 au fost sesizrăi din oficiu. Ca tipologii de anchetă privind pandemia se numără încălcarea cadrelor legal privind achiziţionarea de măşti în general, de măşti neconforme, stabilirea centrelor de carantină", spune Bologa.

El a spus că pe fondul diminuării activităţii instituţiilor publice persoane interesate au considerat că pot acţiona pe tărâmul infracţional.