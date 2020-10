Procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, a afirmat joi că instituţia pe care o conduce nu a primit nicio sesizare cu privire la alegerile locale, precizând că nu a identificat o infracţiune care să fie de competenţa parchetului anticorupţie, relatează Agerpres. “Având în vedere ce fapte se invocă în spaţiul public că s-ar fi petrecut cu […] The post Crin Bologa: Nu am identificat fraude electorale de competența DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.