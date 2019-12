Crina Pintea, dupa victoria cu Ungaria: 'Am jucat destul de rau'

Echipa națională de handbal feminin a României a câștigat în ultimele secunde meciul decisiv pentru calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial din Japonia. "Tricolorele" s-au impus cu 28-27 în fața selecționatei Ungariei, care a condus aproape toată partida, potrivit Mediafax.

La finalul meciului, Crina Pintea a precizat că naționala României nu a avut cea mai bună evoluție.

"Sunt foarte mândră de echipa asta. Am crezut în noi, credem în noi și am luptat până în ultima secundă. Nu pot exprima ce simt, mă bucur foarte tare că am reușit să mergem mai departe. Deși am fost conduse și am jucat destul de rău, am luptat și ne-am susținut, ne-am uitat unele în ochii celeilalte și am crezut până la capăt", a declarat Crina Pintea, pentru Gazeta Sporturilor.

Cristina Neagu a fost eroina României. Cea mai bună handbalistă din lume a transformat o lovitură de la 7 metri, cu trei secunde înainte de fluierul de final de partidă, gol care a adus și victoria "tricolorelor".

"Noi nu cedăm. Am crezut mereu! Am putut să mă uit la ultima fază, eram pregătită, dacă, Doamne ferește, rata Cristina. Dar am încredere foarte mare în ea, e omul nostru!", a mai spus handbalista în vârstă de 29 de ani, care a marcat două goluri în poarta maghiarelor.