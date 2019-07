Cristi Danileț a EXPLODAT dupa decizia Inspecției Judiciare: 'Sunt un exemplu pentru intimidare. Ma voi bate cu intreaga instituție'

Judecătorul Cristi Danileț a reacționat la decizia CSM care a cerut Inspecției Judiciare să îl sancționeze din cauza unui interviu.

"ACCEPT PROVOCAREA: PROMIT SĂ RECIDIVEZ!

Inspecția a decis să solicite CSM sancționarea mea pentru că am dat interviu la Revista 22. Probabil dacă aș fi dat la mocirla.tv sau rahat.ro ar fi cerut să fiu premiat și chiar avansat.

În fine, eu dau interviuri la presă din anul 2003 (sute de interviuri), scriu pe blog din anul 2007 (peste 650 de postări) și pe FB din anul 2010 (peste 15 mii de postări). Niciodată până anul acesta nimeni nu a adus vreo obiecție cu privire la cele susținute de mine cum că aș încălca legea statutului magistraților. Mai mult, am educația necesară să nu atac vreodată persoane sau instituții, ci să amintesc de principii, atragând atenția publicului cu privire la încălcarea regulilor statului de drept și ale independenței justiției. Știu că am deranjat, dar nici nu mi-am propus să mă placă careva. Într-o țară în care e ceva comun dictonul „legea e făcută ca să fie încălcată” a spune cuiva că încalcă legea te face instantaneu dușman. Promit să recidivez de câte ori am ocazia, cu orice risc.

Constat că prin comunicatul de presă trimis la toată presa Inspecția își permite să mă arunce în gura presei pentru a fi devorat mai înainte de a avea parte de judecata CSM și fără a face referire măcar la vreo apărarea a mea. Altfel, publicul ar fi văzut cum am aruncat în aer punct cu punct așa zisele acuzații cu documente imbatabile și cu martori aflați în afara oricărei îndoieli.

Mai constat că în opinia Inspecției Judiciare delictul de opinie a magistraților trebuie sancționat, contrar documentelor internaționale care nu numai că ne garantează libertatea de exprimare, dar care afirmă că e îndatorirea noastră să reacționăm când democrația e în pericol. Evident, trebuie să fiu dat ca exemplu negativ pentru tot sistemul, în scopul intimidării oricui din justiție care vrea să vorbească despre derapajele instituționale. Faptul că am avut curajul să afirm anul trecut că ministrul justiției nenorocește sistemul judiciar și la începutul acestui an că doar protestele mai pot rezolva ceva în justiție, a determinat nu mai puțin de patru acțiuni ale Inspecției împotriva mea doarîn primele trei luni ale anului 2019, din care două au fost deja respinse.

Ei bine, accept cavalerește provocarea Inspecției: mă voi bate cu întreaga instituție, voi contesta hotărârea CSM despre care nu mă îndoiesc că mă va sancționa, voi dovedi că se înșeală ambele instituții când vor să pună căluș magistraților ce apără independența justiției, după care o să îmi văd mai departe de interviuri privind organizarea puterilor și funcționarea statului, ele fiind conforme cu fișa postului", scrie Cristi Danileț pe Facebook.