Cristi Danilet isi PLANGE DE MILA: Sunt un exemplu pentru intimidare

Cristi Danilet google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristi Danilet, judecator care ameninta jurnalisti (CITESTE AICI DESPRE ASTA De necrezut! Judecatorul Cristi Danilet ameninta o jurnalista - AUDIO) a reactionat la decizia CSM care a cerut Inspectiei Judiciare sa il sanctioneze din cauza unui interviu. "ACCEPT PROVOCAREA: PROMIT SA RECIDIVEZ! Inspectia a decis sa solicite CSM sanctionarea mea pentru ca am dat interviu la Revista 22. Probabil daca as fi dat la mocirla.tv sau rahat.ro ar fi cerut sa fiu premiat si chiar avansat. In fine, eu dau interviuri la presa din anul 2003 (sute de interviuri), scriu pe blog din anul 2007 (peste 650 de postari) si pe FB din anul 2010 (peste 15 mii de postari). Niciodata pana anul acesta nimeni nu a adu ...