Cristi Pascu, declaratii despre datoriile pe care le avea Razvan Ciobanu

Hairstylist-ul Cristi Pascu a facut dezvaluiri la emisiunea Xtra Night Show. Acesta a vorbit despre datoriile pe care le avea designerul Razvan Ciobanu.

„Avea sa imi dea o suma de bani. Eu il cunosc pe Razvan de foarte multi ani, am facut multi bani impreuna! Nu s-a pus problema cand a venit la mine sa nu ii dau pentru ca as fi fost ipocrit. Plus ca la momentul respectiv era un om normal, nu incepuse decaderea. Mi-a cerut la vremea respectiva: „Da-mi cati bani ai”! „Bine, dar ce s-a intamplat?”. „Am o problema ca nu mi-au intrat banii, trebuie sa dau salariile pe 15 si nu am cash pentru salarii”. Si i-am zis: „Ia-i Razvan, astia-i am la mine!”.

Cred ca i-am dat vreo 2.000 sau 2.500 de euro si vorbim de acum vreo 11 ani in urma. Mi-am dat seama ca este ceva in neregula daca el mi-a spus ca „ti-i dau intr-o saptamana” si au trecut trei luni de zile si n-a mai venit sa se tunda, n-a mai raspuns la telefon. Stii, cand vrei sa scapi de un prieten, da-i niste bani imprumut”, a spus Cristi Pascu.

„Anii au trecut, intre timp m-am casatorit si l-am sunat si i-am spus, Razvan, uite, stiu ca ai sa-mi dai aceia, uite cum facem, iti mai dau eu o diferenta, ai putea sa-i faci rochia sotiei mele? Uite, ar fi si ea onorata, i-ar placea… A chemat-o, i-a luat masurile, a fost la un fel de proba, i-a zis ca o sa facem asa, asa… Eu asteptam si-l sunam, bai, se mai rezolva. Pana intr-un final, cu o luna inainte de nunta a zis: „Stii, imi pare rau, sunt total neinspirat si nu pot sa-i fac rochia”! Mi-am dat seama ca nu mai ai ce sa-i faci…

…El deja incepuse sa traga tepe pentru ca stiam de la cliente! Clientele mele mergeau la el sa-si faca rochii si auzisem deja versiuni de genul: „Am fost la Razvan, i-am dat 500 de euro sa-mi inceapa nu stiu ce rochie si nu a mai raspuns la telefon”. Sunt multe persoane care i-au dat bani lui Razvan Ciobanu, numai ca in secunda asta nimeni nu mai recunoaste!”, a adaugat acesta, potrivit wowbiz.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.